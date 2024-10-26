Нравственные ценности ливенцам привьют с помощью квеста

Обнародован план мероприятий по реализации основ государственной политики.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Ливны создала совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Решение принято в целях реализации указа президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Возглавил совет Юрий Преображенский, заместитель главы администрации города Ливны по социальным вопросам.

Также администрация города утвердила план мероприятий по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы. В него, в частности, вошел цикл бесед «Разговоры о важном» со священнослужителями православных храмов Ливенской Епархии, крестный ход, посвященный жертвам политических репрессий, выставка детских работ «Я рисую этот мир», мероприятия, посвященные Дню народного единства, выставка «История Ливенского православия», празднование Дня славянской письменности, краеведческий квест, ежегодные Булгаковские чтения.

Предусмотрено проведение муниципального тура открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», участие во Всероссийском открытом конкурсе молодых дарований по изобразительному искусству «Семья. Родина. Россия», проведение муниципального (епархиального) этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо», городской конкурс патриотической песни «За Россию», мероприятия, посвященные Дню православной книги.

В план включена реализация Всероссийского проекта «Без срока давности», кинопоказ знаменитого художественного фильма «Освобождение», выставка документов и фотоматериалов из фондов Ливенского краеведческого музея, тематические экскурсии по залу Великой Отечественной войны и лекции, посвященные истории ВОВ, совместная выставка с поисковым отрядом «Подвиг», исторический урок: «Была война. Была победа», книжные выставки, часы памяти, уроки мужества в городских библиотеках: «Память о войне нам книга оживает» и многое другое.

Напомним, что совет создан он в целях выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, укрепления духовного единства народов, проживающих на территории города Ливны. Кроме того, совет станет координатором для местных общественных объединений и некоммерческих организаций, призванным наладить их взаимодействие с органами власти.

ИА «Орелград»