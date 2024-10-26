Стали известны новые подробности о найденном Ил-2

В годы Великой Отечественной войны самолёт участвовал в бомбардировке аэродрома противника в Орле.

Ранее стало известно, что на территории Залегощенского района, в двух километрах от станции Золотарево, поисковики нашли место падения советского штурмовика Ил-2, сбитого 21 августа 1942 года. Находка была сделана в рамках «Вахты памяти» бойцами Орловской региональной общественной организации «Молодежное поисковое объединение «Огненная дуга». В ходе экспедиции были обнаружены две воронки, одна из которых образовалась в результате падения самолета, а вторая – в результате взрыва отброшенной рикошетом авиационной бомбы ФАБ-100.

«Подбитый и горящий штурмовик (обнаружены следы горения, расплавленный алюминий, сгоревшие патроны пулеметов ШКАС и т.д.) при падении подорвался на своих авиационных бомбах (не менее трех ФАБ-100), – сообщат Поисковое движение России. – При этом бронекорпус вошел в землю на глубину более трех с половиной метров, выгорел и был разбит на мелкие фрагменты. Кабина пилота при взрыве была полностью уничтожена (мелкие фрагменты оборудования кабины штурмовика обнаруживались в радиусе более чем 300 метров)».

Крупных целых деталей самолета, таких как двигатель, редуктор винта, колеса шасси, авиационные пушки и пулеметы, обнаружено не было, продолжают поисковики, но были найдены незначительные обломки блока двигателя и фрагменты обшивки планера. На одной из таких деталей было идентифицировано клеймо 30-го Московского авиационного завода, выпускавшего самолеты-штурмовики. А чуть позже был обнаружен и номер самолета: 30313.

«Журнал боевых действий 198-го штурмового авиационного полка 233-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной Армии сообщает, что 21 августа 1942 года полк получил задачу атаковать и уничтожить матчасть противника на аэродроме Орел, – уточнили в Поисковом движении России. – Вылетело на задание девять штурмовиков Ил-2. Ведущий: Бондаренко. Истребительного прикрытия выделено не было».

Поисковики установили, что два самолета сразу вернулись на свой аэродром Болото из-за неисправности, а семь самолетов на свой аэродром не вернулись, они были сбиты немцами. На следующий день в полк прибыли два летчика: Бондаренко и Малинкин. Они рассказали, что основной груз боеприпасов сброшен на аэродроме Орел, было уничтожено и выведено из строя 20 самолетов разных типов и три бензозаправщика.

Не вернувшимися с боевого задания считались пять летчиков: Пушкарев, Росляков, Лебедев, Гуляев и Башкиров. Судьба Рослякова, Лебедева и Гуляева неизвестна до сих пор. Лейтенант Пушкарев стал единственным из пропавшей пятерки, кому удалось пережить войну. Поисковики выяснили, что его самолет был сбит и упал в районе деревни Прилепы, где он был взят в плен. Из Орла он был отправлен в лагерь в польском городе Лодзь, затем прошел еще три концлагеря. После освобождения из плена прошел проверку в запасном полку и вышел в запас в ноябре 1945 года.

Теперь прояснилась и судьба сержанта Башкирова. Оказалось, что именно он управлял самолетом, следы крушения которого поисковики нашли в Залегощенском районе. Они даже выяснили, что Ил-2 Башкирова был сбит обер-лейтенантом Альбертом Вальтером на предельно малой высоте. Воспользоваться парашютом советский летчик не мог именно из-за малой высоты и погиб при взрыве своего самолета.

ИА «Орелград»