В Ливнах думают о новой льготе для участников СВО

В городе подготовили проект внесения поправок в положение о земельном налоге.

В Ливнах местные власти разработали проект внесения изменений в решение Ливенского городского Совета народных депутатов «Об установлении земельного налога». Как следует из преамбулы документа, разработан он в целях установления дополнительных мер социальной поддержки, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом города Ливны. В частности, в положении появится новый пункт об уменьшении на 50 процентов исчисленной суммы земельного налога.

Согласно проекту документа, льгота будет распространяться в отношении только одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении, приобретенного или предоставленного для жилищного строительства, садоводства или огородничества, и не используемого в предпринимательской деятельности. Право на 50-процентнукю скидку получат местные жители, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции по военному контракту.

Такая же льгота будет предоставлена гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с указом президента от 21 сентября 2022 года. Также льготниками станут члены их семей: супруги, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме.

Соответствующая налоговая льгота предоставляется только за период участия граждан в специальной военной операции. Периодом участия в соответствии с поправками признается «налоговый период, в течение которого лицо было привлечено к участию в специальной военной операции независимо от срока такого участия в течение налогового периода». Решение горсовета вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога за 2022 и 2023 годы.

ИА «Орелград»