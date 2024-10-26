В Ливнах автобус врезался в путепровод

Травмы получил один человек, сообщили в орловской полиции.

Авария произошла ранним утром 26 октября. Сорокалетний водитель за рулем автобуса «Сетра» двигался по городу Ливны. Примерно в 5:30 у дома №27 по улице Орджоникидзе он проигнорировал знак ограничения высоты. В результате автобус врезался в железнодорожный путепровод. Травмы получила одна из пассажирок, 42-летняя женщина, сообщили в УМВД России по Орловской области. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя обстоятельства произошедшего.

ИА “Орелград”