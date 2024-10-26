В Орловской области перестали нарушать квоты для инвалидов

Административные правонарушения не фиксируются в этой сфере с 2019 года.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области разработал программу профилактики рисков причинения вреда в рамках контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Документ будет действовать в 2025 году.

В нем приведены данные анализа текущей ситуации. Они показывают, что основной причиной нарушений обязательных требований является недостаточная правовая грамотность контролируемых лиц в вопросах выполнения законодательства о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Отмечено, что реализация мероприятий ежегодной программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями правил квотирования рабочих мест доказала свою востребованность и эффективность. Так, в 2018 году количество выявленных административных нарушений по сравнению с 2017 годом снизилось на 50 процентов, а в 2019-2024 годах административных правонарушений по результатам проведенных проверок вообще не было выявлено.

«Вместе с тем, осуществление контрольно-надзорной деятельности способствует выполнению обязанностей по созданию или выделению рабочих мест в соответствии с установленной квотой в полном объеме», – следует из паспорта программы. Согласно последним отчетным данным, представленным 837 работодателями, квотируемая база в Орловской области составляет 3331 рабочее место.

В реальности же работодателями региона в счет установленной квоты создано и выделено 4005 рабочих мест, из которых 2762 рабочих места являются занятыми (82,9 процента от установленного Законом Орловской области количества рабочих мест). А 1243 рабочих места остаются вакантными, они заявлены в центры занятости населения в установленном порядке.

На эти свободные рабочие места осуществляется трудоустройство граждан с инвалидностью. Ежегодно на данные рабочие места трудоустраиваются в среднем около 500 инвалидов как по направлению службы занятости, так и самостоятельно», – поясняют авторы программы. Таким образом, считают они, обязанности по созданию и выделению рабочих мест в соответствии с установленной квотой выполнены работодателями Орловской области на 120,2 процента.

ИА «Орелград»