Ветеранам труда облегчили условия выдачи дубликатов удостоверений

Соответствующий приказ издал областной департамент социальной защиты.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области внес изменения в административный регламента предоставления государственной услуги по установлению статуса ветерана труда и ветерана труда Орловской области. Документ зарегистрирован в Главном правовом управлении администрации губернатора и правительства. Аналитический обзор внесенных поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, приказом установлен порядок выдачи дубликата удостоверения ветерана труда и ветерана труда Орловской области.

«Для выдачи дубликата заявитель представляет в отдел (филиал) КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения»: заявление с объяснением обстоятельств утраты (порчи) соответствующего удостоверения; документ, удостоверяющий личность; фотографию размером 3 x 4 см; испорченное удостоверение (в случае если удостоверение пришло в негодность), – следует из аналитического обзора. – Максимальный срок предоставления данного варианта государственной услуги составляет 8 рабочих дней с момента регистрации заявления».

В соответствии с поправками запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены. Исключение сделано для случаев, когда нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, а также иных случаев, установленных федеральными законами. «Также определен порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги удостоверении (дубликате удостоверения)», – добавили аналитики.

ИА «Орелград»