Орловский округ заработал на 56 миллионов рублей больше, чем потратил

Муниципальный округ завершил третий квартал с профицитом бюджета.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила отчет об исполнении местного бюджета по итогам трех кварталов 2024 года. Из него следует, что по доходам бюджет за отчетный период времени сложился в сумме 1,838 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 1,781 миллиарда рублей. Таким образом, третий квартал округ завершил с профицитом бюджета в размере 56,674 миллиона рублей – на такую величину объем доходов превысил объем расходов.

Исполнение бюджета по собственным налоговым и неналоговым доходам составило 82,2 процента от плана всего года. Всего местная казна получила 727,56 миллиона рублей таких доходов, в том числе 426,82 миллиона рублей в качестве поступлений по налогу на прибыль. Налог на доходы физических лиц принес местному бюджету 347,34 миллиона рублей, план в этом случае исполнен на 81,5 процента. Налог на имущество физических лиц принес в казну еще 12,79 миллиона рублей, земельный налог с физических лиц – 20,41 миллиона рублей. Организации внесли в бюджет 55,43 миллиона рублей земельного налога.

Теперь отчет должен пройти проверку на достоверность. Администрация округа направила его на рассмотрение в Окружной совет народных депутатов, а также в местную Контрольно-счетную палату, аналитики которой дадут свое экспертное заключение. Напомним, в конце сентября Орловский окружной Совет народных депутатов принял к сведению отчет об исполнении бюджета Орловского муниципального округа за первое полугодие 2024 года.

Тогда было отмечено, что основным налоговым источником доходов бюджета муниципального округа является упомянутый выше налог на доходы физических лиц. Примерно в 10 раз меньше НДФЛ в казну приносят акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, формирующие Дорожный фонд муниципального округа. Налоги на совокупный доход обеспечили около 10 процентов всего объема собственных доходов бюджета муниципального округа.

Кроме того, местную казну наполняют поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, и по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Имущественные налоги обеспечили более 12 процентов объема собственных доходов бюджета муниципального округа.

Также округ зарабатывает на неналоговых доходах, в том числе на арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, аренде муниципального имущества, продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и плате за негативное воздействие на окружающую среду.

ИА «Орелград»