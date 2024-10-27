Мценским депутатам разрешили проводить «тайные» заседания

На таких заседаниях будет запрещено вести запись.

Изменения внесены в регламент Мценского городского Совета народных депутатов в целях приведения его в соответствие с требованиями устава города Мценска. Сам регламент действует с 2006 года. Так, его решили дополнить статьей 43.1, регламентирующей порядок проведения закрытых заседаний местного парламента. Согласно новшеству, решение о проведении закрытого заседания городского Совета принимается на его открытом заседании.

Предложение об этом вправе подать председатель горсовета, глава города или депутаты – не менее 1/3 от установленной численности депутатского корпуса. Созывать закрытые заседания по пустякам не получится. В регламенте теперь прописано, что созываются они по вопросам, содержащим информацию, которая в соответствии федеральным законодательством относится к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну или служебную тайну.

В связи с этим введены строгие правила проведения «тайных» заседаний. В частности, на них запрещается вести видео- и аудиозапись. Подчеркнем, что запрет распространяется на всех участников закрытого заседания, в том числе на депутатов городского Совета. Что касается других поправок в регламент, то нардепы постановили, что нормативный правовой акт о принятии устава города Мценска или о внесении в него изменений и дополнений, принятый городским Советом, направляется главе города для подписания и обнародования в течение 10 дней. А принятые горсоветом решения в течение пяти календарных дней подписываются его председателем.

«При официальном обнародовании решения городского Совета, являющегося нормативным правовым актом, одновременно обнародуется решение городского Совета, указывающее на принятие этого решения городского Совета, являющегося нормативным правовым актом», – гласит еще одна новая статья регламента.

ИА «Орелград»