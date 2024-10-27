В Сосковской ЦРБ вскрыли более 400 нарушений

Проверку провели специалисты главного контрольного управления губернатора.

Результаты плановой выездной проверки, проведенной главным контрольным управлением, обнародовала администрации губернатора и правительства Орловской области. Объектом проверки стало бюджетное учреждение здравоохранения «Сосковская центральная районная больница». Ревизоров интересовало соблюдение больницей требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

В результате плановой выездной проверки был выявлен целый ряд нарушений. Так, было вскрыто 7 нарушений части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно реестру контрактов на 2024 год 7 договоров было заключено больницей еще до формирования, утверждения и размещения в Сети плана-графика закупок. В шести случаях учреждением были заключены контракты, не предусмотренные планами-графиками закупок на 2022 и 2023, 2024 годы. «Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены», – подчеркнуто в отчете администрации губернатора.

Также было выявлено 11 фактов, когда в договора не включалась обязательная норма о том, что их цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Самое большое количество нарушений было связано с отсутствие в договорах идентификационного кода закупок – всего проверяющие насчитали 399 таких фактов. В восьми случаях на заседаниях комиссий по проведению закупок участвовало менее 50 процентов от ее общего численного состава. «Таким образом, комиссия по осуществлению закупок неправомочно осуществляла свои функции», – к такому выводу пришли проверяющие.

В 11 случаях не соответствующие требованиям заявки участников не были отклонены комиссией по осуществлению закупок. Напротив, они были признаны соответствующими требованиям, установленным в извещениях о закупках. В шести случаях больница не направила в компетентный федеральный орган исполнительной власти информацию о заключенных контрактах и документы об их исполнении. Были выявлены и другие нарушения, например, объем закупок у представителей малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году составил менее 25 процентов совокупного годового объема закупок.

Информация о результатах плановой выездной проверки была направлена руководителю администрации губернатора и правительства Орловской области, а также руководителю департамента здравоохранения для сведения. Самой больнице было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»