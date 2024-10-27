Во Мценске проверили оплату труда классных руководителей

По итогам проверки КСП дала ряд рекомендаций местной мэрии.

Контрольно-счетная палата Мценска провела анализ достижений значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной подпрограммы «Поддержка классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска». По итогам проверки было выдано заключение, которое изучили депутаты горсовета. Исследуемый период охватил весь 2023 год. Ресурсное обеспечение проверенной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета. Между департаментом образования Орловской области и администрацией города Мценска было заключено соглашение, в рамках которого за классное руководство полагается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: повышение профессионального мастерства классных руководителей, становление и развитие ученического самоуправления, усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций. В школах Мценска по состоянию на 1 января 2023 года насчитывалось 223 класса, в которых обучались 4708 учеников. Судя по отчетам школ, выплаты вознаграждений за классное руководство получали 206 педработников, в том числе шестеро – за руководство сразу в двух классах.

Аудиторы без труда подсчитали, что если верить указанным цифрам, то в 11 классах классных руководителей не было вообще. При этом целевые индикаторы были выполнены на 100 процентов. Но есть важный нюанс: оказалось, что целевой индикатор «фактически показывает только оценку полноты финансирования муниципальной программы, без оценки достижения плановых значений показателей, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий».

То есть реально оценить эффективность выплат, мягко говоря, трудно. А ведь целью программы является заявлено «создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности обучающихся». КСП также сообщает, что в целом на выплаты в бюджете города Мценска были предусмотрены средства в объеме 16,644 миллиона рублей, они поступили из федерального бюджета. Судя по отчетам, освоено было 100 процентов средств. Но КСП считает, что расходы на финансирование программы были указаны неверно, расхождения составили 405,7 тысячи рублей.

Аудиторы указали, что в нарушение статьи 157 Бюджетного кодекса РФ и ряда правовых актов программа поддержки классного руководства в общеобразовательных организациях города Мценска не проходила экспертизу в контрольно-счетной палате, а изменения в нее по ресурсному обеспечению своевременно не вносились. В результате КСП предложила управлению образования администрации города Мценска впредь представлять программу на экспертизу, своевременно вносить в нее изменения по объему финансирования.

Для оценки достижения плановых значений показателей, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий, Контрольно-счетная палата предложила расширить перечень целевых индикаторов. Кроме того, она призвала усилить контроль за качеством составления программы и отчетом об ее исполнении.

ИА «Орелград»