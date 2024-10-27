Новую Общественную палату формируют в Ливнах

27.10.2024 | 11:00 Новости, Общество

В райцентре стартовал конкурсный отбор.

Фото: www.google.com/maps

Администрация города Ливны издала постановление «О формировании Общественной палаты города Ливны». Документ принят в целях обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории города, и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Прием документов будет осуществляться по 29 октября 2024 года. Условия отбора опубликованы на сайте городской администрации. Согласно им, членом Общественной палаты может быть гражданин РФ, проживающий или работающий на территории города Ливны, достигший возраста 18 лет. При этом он не должен «иметь обстоятельств, не совместимых со статусом члена Общественной палаты».

«В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям Положения, независимо от его членства в общественном объединении и иной некоммерческой организации, – сообщает администрация города Ливны. – Общественное объединение и иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только одного кандидата».

Однако не все организации вправе выдвигать кандидатов. Например, такого права нет у политических партий, а также у общественных объединений и других некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения полномочий действующего состава Общественной палаты. К участию в отборе не допустят и кандидатов от объединений и организаций, официально получивших от компетентных органов письменные предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Исключение сделано для тех, кто такое предупреждение получило более года назад или если предупреждение было признано судом незаконным. Также выдвигать кандидатов не вправе общественные объединения и некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Принимает заявки отдел организационной и кадровой работы администрации города Ливны. Документы могут быть отозваны некоммерческой организацией до окончания срока приема.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования