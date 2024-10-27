Новую Общественную палату формируют в Ливнах

В райцентре стартовал конкурсный отбор.

Администрация города Ливны издала постановление «О формировании Общественной палаты города Ливны». Документ принят в целях обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории города, и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Прием документов будет осуществляться по 29 октября 2024 года. Условия отбора опубликованы на сайте городской администрации. Согласно им, членом Общественной палаты может быть гражданин РФ, проживающий или работающий на территории города Ливны, достигший возраста 18 лет. При этом он не должен «иметь обстоятельств, не совместимых со статусом члена Общественной палаты».

«В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее требованиям Положения, независимо от его членства в общественном объединении и иной некоммерческой организации, – сообщает администрация города Ливны. – Общественное объединение и иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только одного кандидата».

Однако не все организации вправе выдвигать кандидатов. Например, такого права нет у политических партий, а также у общественных объединений и других некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке менее чем за шесть месяцев до дня прекращения полномочий действующего состава Общественной палаты. К участию в отборе не допустят и кандидатов от объединений и организаций, официально получивших от компетентных органов письменные предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Исключение сделано для тех, кто такое предупреждение получило более года назад или если предупреждение было признано судом незаконным. Также выдвигать кандидатов не вправе общественные объединения и некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Принимает заявки отдел организационной и кадровой работы администрации города Ливны. Документы могут быть отозваны некоммерческой организацией до окончания срока приема.

ИА «Орелград»