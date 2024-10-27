Во Мценске на поддержку малого бизнеса выделят 30 тысяч рублей за 3 года

Власти райцентра определились с параметрами новой программы.

Администрация города Мценска утвердила паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». Ее ответственным исполнителем назначен комитет по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле, соисполнителем – управление по муниципальному имуществу. Задачи программы власти видят в совершенствовании правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе, оказание имущественной, информационной и консультационной поддержки.

Целями программы заявлены формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка и популяризация современных видов ремесленной деятельности. Срок действия рассчитан на 2025-2027 годы. Ежегодно из местного бюджета будут выделять по 10 тысяч рублей. По итогам реализации программы планируется увеличить до 21 количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

На такое имущество вправе претендовать также социальные предприятия и самозанятые граждане. В рамках программы предполагается оказать 84 консультационных и информационных услуги малому бизнесу, провести для него девять городских конкурсов, профессиональных праздников, круглых столов и семинаров, организовать девять праздничных тематических мероприятий с участием мастеров современных и традиционных народных промыслов.

Для большинства запланированных мероприятий финансирование не требуется. По сути, они будут реализовываться в рамках полномочий городской администрации. Деньги потребовались только на проведение праздничных тематических мероприятий с участием мастеров современных и традиционных народных промыслов.

ИА «Орелград»