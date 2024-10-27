Орловские торговцы провернули 139 миллиардов рублей

Оборот розничной торговли за год вырос более чем на 6 процентов.

По данным Орелстата, оборот розничной торговли в январе-августе 2024 года в Орловской области сложился в сумме 139,2 миллиарда рублей, или 106,1 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему месяцу предыдущего года. Так, в минувшем августе на территории региона в розницу было реализовано товаров на общую сумму 18,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6 процента превышает показатель августа предыдущего года.

«В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,6 процента, на непродовольственные товары – 52,4 процента (в январе-августе 2023 года – 47,8 и 52,2 процента соответственно), в августе 2024 года – 47,2 и 52,8 процента (в августе 2023 года – 46,2 и 53,8 процента, соответственно), – следует из данных Орелстата. – По сравнению с январем-августом 2023 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4,6 процента, второй – на 7,5 процента».

Для сравнения, оборот розничной торговли за 2023 год сложился в сумме 190,4 миллиарда рублей, или 107,2 процента относительно показателя 2022 года в действующих ценах. Объем платных услуг, оказанных населению области, в 2023 году составил 47,2 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 11,5 процента больше, чем было в 2022 году. Что касается оптовой торговли, то в январе-августе 2024 года он составил 180,4 миллиарда рублей, или 95,4 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду прошлого года. Представителями малого предпринимательства сформировано 27,9 процента оборота оптовой торговли.

Потребительский рынок Орловской области включает в себя розничную торговлю, сферы общественного питания и предоставления платных услуг населению и является связующим звеном между производителями и потребителями. Оборот розничной торговли по итогам всего 2024 года в настоящий момент оценивается в объеме 218 миллиардов рублей, или 114,5 процента к предыдущему году в фактических ценах. По прогнозным расчетам правительства региона, в 2025 году оборот розничной торговли достигнет 238,8 миллиарда рублей, или 109,5 процента к предыдущему году в фактических ценах, в 2026 году – 258,8 миллиарда рублей, в 2027 году – 277,7 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»