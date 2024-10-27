В Орловской области вырос спрос на электричество

Энергетики озвучили итоги своей деятельности за три квартала 2024 года.

Отчет по итогам работы за три квартала 2024 года обнародовала компания ООО «Орловский энергосбыт». Сообщается, что ее доля на розничном рынке Орловской области за указанный период времени составила 85,2 процента, что на 0,9 процента меньше аналогичного показателя прошлого года. Объем реализации электроэнергии на розничном рынке за 9 месяцев 2024 года составил 1 698 млн кВт*ч, что на 4 процента выше объема реализации электроэнергии на розничном рынке за аналогичный период 2023 года.

При этом количество потребителей, которых обслуживает указанная компания, по сравнению с предыдущим годом возросло на 2,7 процента. По итогам трех кварталов 2023 года их насчитывалось 347 019, а по итогам трех кварталов текущего года количество потребителей увеличилось до 356 266. Энергетики подчеркивают, что в силу роста числа потребителей компания продолжает развивать единый платежный документ (ЕПД), в состав которого уже входят все ключевые участники сферы ЖКХ региона – поставщики ресурсов (электроэнергии, газа, тепла, воды), региональные операторы по капремонту и обращению с ТКО, а также управляющие компании.

«В регионе практически каждое домохозяйство получает единый платежный документ, – говорит гендиректор компании Юрий Юрьев. – Если крупные ресурсоснабжающие организации уже давно оценили удобство ЕПД для себя и своих клиентов, то в последние несколько лет в проект заходят небольшие районные компании – управляющие организации, местные поставщики воды, тепла».

По его словам, местным компаниям нерентабельно закупать дорогое программное обеспечение, оплачивать услуги квалифицированных ИТ-специалистов и содержать штат для приема и обслуживания абонентов, поскольку объемы работы у них достаточно ограниченные. «Орловский энергосбыт» может оказывать им услуги по выполнению расчетов, печати и доставке квитанций абонентам, очному обслуживанию и размещению информации в системе ГИС ЖКХ.

В компании напомнили и о том, что единый платежный документ можно получать в электронном виде. Во-первых, он приходит раньше бумажного аналога, во-вторых, его тут же можно оплатить через интерактивные сервисы, в-третьих, использование цифровых ЕПД позволяет экономить бумагу, следовательно, вносить свой вклад в сохранение природы. Потребители, выбравшие электронные ЕПД, могут стать участниками акции «Каждое дерево на счету». «Отказавшись от бумажных квитанций, наши клиенты за прошлый год спасли 48 деревьев», – уточнили в компании.

ИА «Орелград»