У программы борьбы с онкологией появится ИИ и цифровой двойник

Паспорт программы актуализировало правительство региона.

Правительство Орловской области внесло изменения в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она была утверждена в 2019 году. Поправки внесены в план мероприятий, который оказался заметно расширен. Так, в него включены комплексы мер первичной профилактики злокачественных новообразований и вторичной профилактики онкологических заболеваний, третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов, комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи.

Обновленной программой предусмотрено формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона, ее организационно-методическое сопровождение, обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. В рамках мероприятий по формированию и развитию цифрового контура онкологической службы запланировано подключение к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

Также обновленная программа предусматривает мероприятия по развитию функций автоматизации процесса диспансерного наблюдения онкологических больных, внедрению вертикально интегрированной медицинской информационной системы «Онкология» и подсистемы искусственного интеллекта «Маммография». Региональная программа реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Она нацелена на достижение ряда показателей, в том числе на снижение уровня одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями. То есть планируется сократить количество умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, должен составить 58,4 процента, доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, – 60 процентов.

Также в рамках программы проводится информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Кроме того, программа призвана финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, в том числе предусмотрено переоснащение регионального онкологического диспансера.

ИА «Орелград»