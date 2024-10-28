На Орловщине нашли сигаретную поляну

28.10.2024 | 11:33 Новости, Общество

Она полностью покрыта соответствующей продукцией.

Фото: t.me/podsluhanolivny

Необычное место обнаружили в Ливенском районе. Об этом рассказали в телеграм-канале «Подслушано Ливны».

Известно, что поляна находится по соседству с Вахновским лесом.

Ролик записала орловчанка, которая выбралась сюда на отдых. К своему удивлению, она увидела, что несколько квадратных метров всплошную покрывают сигаретные пачки, а также отдельные сигареты.

Очевидно, кто-то использовал эту территорию, чтобы выкинуть табачную продукцию. Судя по внешнему виду пачек, некоторые из них лежат в лесу достаточно долго.

ИА «Орелград»


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