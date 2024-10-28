Документанция на поликлинику №1 Орла прошла экспертизу

Проект и смету одобрили.

Новый корпус поликлиники построят на пересечении улицы Паровозной с Московским шоссе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, ожидается, что поликлиника будет работать в две смены и сможет принимать до 600 пациентов в день.

Также запланировано обустройство дневного стационара. Он будет рассчитан на 18 мест.

Проект разрабатывало АО НПЦ «Гипроздрав». За срыв установленных сроков компанию оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Также ранее губернатор Клычков установил крайние сроки для проведения конкурса и заключения контракта на это строительство.

ИА «Орелград»