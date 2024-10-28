Дачу сыновей Ермолова спасли от сноса

28.10.2024 | 13:15 История, Новости, Общество

Этого добились на общественных слушаниях.

Фото: ИА “Орелград”

Здание находится в Новороссийске (на местной улице Волочаевской, 14-А). Особняк в мавританском стиле построили сыновья знаменитого генерала — Виктор и Клавдий (Омар). Оба они также являлись офицерами российской армии и участниками боевых действий.

О том, что особняк планируется к сносу, стало известно этой весной. Нынешний собственник хотел возвести на его месте гостиницу.

Однако новороссийская общественность смогла добиться, чтобы здание включили в перечень объектов культурного наследия и взяли под охрану. Теперь снос ему не угрожает. Об этом пишет газета «Новороссийский рабочий».

Чтобы исправить ситуацию, потребовалось провести общественные слушания. Также новороссийцы собрали около 100 подписей в поддержку сохранения дома.

Сейчас дача Ермоловых уже включена в перечень объектов культурного наследия. В обозримом будущем будет проведена экспертиза, которая определит конкретные границы охранной зоны.

Напомним, имя Ермолова тесно связано с Орловской областью. Здесь он практически постоянно жил после своей отставки, а также был похоронен. В 2012 в Орле установили памятник Ермолову.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования