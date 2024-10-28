Дачу сыновей Ермолова спасли от сноса

Этого добились на общественных слушаниях.

Здание находится в Новороссийске (на местной улице Волочаевской, 14-А). Особняк в мавританском стиле построили сыновья знаменитого генерала — Виктор и Клавдий (Омар). Оба они также являлись офицерами российской армии и участниками боевых действий.

О том, что особняк планируется к сносу, стало известно этой весной. Нынешний собственник хотел возвести на его месте гостиницу.

Однако новороссийская общественность смогла добиться, чтобы здание включили в перечень объектов культурного наследия и взяли под охрану. Теперь снос ему не угрожает. Об этом пишет газета «Новороссийский рабочий».

Чтобы исправить ситуацию, потребовалось провести общественные слушания. Также новороссийцы собрали около 100 подписей в поддержку сохранения дома.

Сейчас дача Ермоловых уже включена в перечень объектов культурного наследия. В обозримом будущем будет проведена экспертиза, которая определит конкретные границы охранной зоны.

Напомним, имя Ермолова тесно связано с Орловской областью. Здесь он практически постоянно жил после своей отставки, а также был похоронен. В 2012 в Орле установили памятник Ермолову.

ИА «Орелград»