Дачу сыновей Ермолова спасли от сноса

Этого добились на общественных слушаниях.
Здание находится в Новороссийске (на местной улице Волочаевской, 14-А). Особняк в мавританском стиле построили сыновья знаменитого генерала — Виктор и Клавдий (Омар). Оба они также являлись офицерами российской армии и участниками боевых действий.
О том, что особняк планируется к сносу, стало известно этой весной. Нынешний собственник хотел возвести на его месте гостиницу.
Однако новороссийская общественность смогла добиться, чтобы здание включили в перечень объектов культурного наследия и взяли под охрану. Теперь снос ему не угрожает. Об этом пишет газета «Новороссийский рабочий».
Чтобы исправить ситуацию, потребовалось провести общественные слушания. Также новороссийцы собрали около 100 подписей в поддержку сохранения дома.
Сейчас дача Ермоловых уже включена в перечень объектов культурного наследия. В обозримом будущем будет проведена экспертиза, которая определит конкретные границы охранной зоны.
Напомним, имя Ермолова тесно связано с Орловской областью. Здесь он практически постоянно жил после своей отставки, а также был похоронен. В 2012 в Орле установили памятник Ермолову.
ИА «Орелград»