Глава Мценска сообщил, что обеспечено стабильное теплоснабжение

Руководитель города отчитался 28 октября на совещании в администрации Орловской области.

Николай Кочетаев был одним из трех глав городских округов, которые рассказывали о старте отопительного сезона. По его словам, подготовлены все 262 многоквартирных дома, 49,76 километра тепловых сетей, девять центральных тепловых пунктов, 13 котельных, а также объекты социальной сферы. МКД находятся в управлении семи УК. Все дома и соцобъекты подключены к теплоснабжению. При пуске тепла сотрудниками управляющих компаний города в круглосуточном режиме проводились работы по регулировке на внутридомовых сетях отопления по причине завоздушивания системы.

«В настоящее время жители города обеспечены стабильным теплоснабжением, – сказал Николай Кочетаев. – При возникновении аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения ресурсоснабжающая организация принимает меры по ликвидации аварий в безотлагательном режиме».

Все 13 источников централизованного теплоснабжения города (семь котельных МУП «Мценск Тепло», шесть котельных «Газпром Теплоэнерго Орел») к началу отопительного сезона подготовлены и работают в штатном режиме. Администрация города Мценска в постоянном режиме через систему единой диспетчерской дежурной службы управления ЖКХ, аварийно-диспетчерских службы ресурсоснабжающих и управляющих организаций осуществляет мониторинг текущей ситуации.

«На сегодняшний день теплоснабжение запущено, нареканий со стороны жителей нет», – повторил Николай Кочетаев.

По информации члена правительства Орловской области – руководителя департамента ЖКХ Сергея Латынина, на прошлой неделе было достаточное количество обращений из Мценска, «но все были отработаны».

С паспортом готовности городского округа есть вопросы, которые поставил Ростехнадзор.

«Надеюсь, что шансы есть, и будем работать именно в этом направлении», – прокомментировал Николай Кочетаев.

Как и у многих муниципальных образований, планы по замене изношенных сетей не в полном объеме выполнены. Однако программы, которые утверждаются, должны быть реализованы. Все эти планы нужно взвесить, согласовать с Ростехнадзором, рекомендовал губернатор Андрей Клычков.

ИА “Орелград”