В Орле «умная спортплощадка» оказалась в плохом состоянии

О нарушениях сообщили в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о площадке, оборудованной в Северном районе на улице Металлургов.

Её создание шло со значительными трудностями. Работы выполняло ООО «РБК СтройИнвест». Оно допустило нарушение сроков.

В итоге в мае этого года гендиректора компании оштрафовали примерно на 600 тысяч рублей. В июне Объединенный муниципальный заказчик Орла подписал акт о приемке выполненных работ.

Однако последующая дополнительная прокурорская проверка показала, что объект не содержится должным образом. Так, на оборудовании отсутствуют некоторые детали, на беговой дорожке имеется неровность, в месте, где брались пробы асфальта, до сих пор не восстановлено покрытие.

На данный момент прокуратура уже внесла представления об устранении нарушений в адрес Объединенного муниципального заказчика и ООО «РБК СтройИнвест». Недостатки должны исправить в рамках гарантийного ремонта.

Объект обошёлся бюджету в 34,5 миллиона рублей. Подрядчика выбирали без конкурса.

ИА «Орелград»