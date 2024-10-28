Теплоноситель получили все, сообщил Юрий Парахин

Мэр Орла поведал о начале отопительного периода.

Градоначальник выступил с докладом на совещании в администрации региона 28 октября. Теплоснабжение города Орла осуществляют пять организаций: Орловская ТЭЦ филиала АО «Квадра» – «Орловская генерация», АО «ГТ Энерго», АО «Орелгортеплоэнерго» (93 котельные), ООО «Орловские тепловые магистрали» (1 котельная), ООО «Орелтеплосервис» (11 котельных). 222 многоквартирных дома в Орле имеют индивидуальное отопление, 265 – обеспечиваются крышными котельными. Отопительный период в городе начат 9 октября для образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры, с 11 октября – для остальных потребителей.

«На сегодняшний день теплоноситель получили все детские сады, школы, учреждения здравоохранения и многоквартирные дома, – сообщил Юрий Парахин. – Ведется работа по обработке систем отопления от воздуха. Продолжаются работы по реконструкции двух котельных: Кромская, 7А и Авиационная, 1».

На объекте для 907 квартала готовность 80%. Работа ведет ЗАО «Европромстрой». Потребители, с учетом резерва мощности, получают тепло от котельной на улице Латышских Стрелков. В качестве временной меры подача теплоносителя для потребителей 909-го квартала организована от котельной, которая отапливает 908-й квартал.

18 октября комиссия филиала «Газпром Газораспределение» подписала акт приемки газопровода для котельной на Кромской. 24 октября подан газ, за пару дней до этого прибыл третий котел и установлен на место. Сегодня объект будет запущен. В ближайшее время орловцы получат услуги и ресурс, соответствующие нормативам, сообщил мэр. По котельной на Авиационной ведутся работы по газоснабжению, электроснабжению, тепломеханическая часть смонтирована и заполнена, сообщил мэр.

«Со стороны администрации города ведется постоянный контроль за ходом работ по реконструкции данных котельных, оказывается вся необходимая помощь», – сказал Юрий Парахин.

Технологические показатели Орловской ТЭЦ соответствуют нормативным требованиям – температура теплоносителя 70 градусов, уточнил мэр. (Работы на сетях на улице Полесской и в Трамвайном переулке завершены).

«В администрации города проводится ежедневный анализ работы системы теплоснабжения города, рассматриваются обращения и жалобы жителей по качеству отопления и горячего водоснабжения», – сообщил Юрий Парахин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что, к сожалению, есть проблемные адреса. Не выполняют свою работу по пуску тепла управляющие организации, заявил глава региона. Также УК не контролируют содержание подвальных помещений, поэтому произошли порывы труб.

«Сейчас погода дает очередной раз возможность: температурный режим достаточный, чтобы работы завершить и к настоящим морозам подготовиться в полном объеме», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”