Остроушко пообещала орловцам нового губернатора и мэра

Причём — уже к 15 ноября.

Такую сенсационную информацию Валентина Остроушко, известная журналистка, в прошлом депутат областного совета, разметила в своём телеграм-канале. Правда, оговорившись, что речь идёт «о слухах».

Согласно этой публикации, к 15 ноября в Орловской области может смениться губернатор, а в Орле — мэр. При этом должность градоначальника областной столицы должен занять Владимир Строев, зампред городского совета, участник СВО, получивший там ранение.

С новым губернатором, по версии Остроушко, вопрос решается сложнее. Журналистка назвала одного из кандидатов на пост — Дмитрия Волкова, уроженца Орла, который в данный момент руководит городом Красногорском в Московской области.

Сейчас Волкову 41 год. Он окончил Орловский государственный институт экономики и торговли (по специальности «финансы и кредит») и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (по программе подготовки управленческих кадров). Затем работал в образовательных учреждениях Подмосковья. До своей нынешней должности возглавлял Управление образования администрации Ленинского района Московской области, был первым заместителем главы администрации того же муниципального образования, а также главой городского округа Кашира.

ИА «Орелград»