Остроушко пообещала орловцам нового губернатора и мэра

28.10.2024 | 11:54 Новости, Общество, Политика

Причём — уже к 15 ноября.

Фото: ИА «Орелград»

Такую сенсационную информацию Валентина Остроушко, известная журналистка, в прошлом депутат областного совета, разметила в своём телеграм-канале. Правда, оговорившись, что речь идёт «о слухах».

Согласно этой публикации, к 15 ноября в Орловской области может смениться губернатор, а в Орле — мэр. При этом должность градоначальника областной столицы должен занять Владимир Строев, зампред городского совета, участник СВО, получивший там ранение.

С новым губернатором, по версии Остроушко, вопрос решается сложнее. Журналистка назвала одного из кандидатов на пост — Дмитрия Волкова, уроженца Орла, который в данный момент руководит городом Красногорском в Московской области.

Сейчас Волкову 41 год. Он окончил Орловский государственный институт экономики и торговли (по специальности «финансы и кредит») и Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации (по программе подготовки управленческих кадров). Затем работал в образовательных учреждениях Подмосковья. До своей нынешней должности возглавлял Управление образования администрации Ленинского района Московской области, был первым заместителем главы администрации того же муниципального образования, а также главой городского округа Кашира.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования