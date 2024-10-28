Пустые квартиры и жители мешали началу отопительного сезона в Ливнах

О проблемах рассказал глава орловского райцентра.

Глава городского округа Сергей Трубицин выступил на совещании 28 октября в администрации региона. По его информации, в городе Ливны подготовлено 347 многоквартирных домов, находящихся в управлении девяти УК (ОАО «Жилсервис» – 217 домов, ООО «Гидромашжилсервис» – 34 дома), 46 км тепловых сетей в трубном исчислении, семь центральных тепловых пунктов, десять котельных, восемь школ, 15 детских садов и 34 объекта социальной сферы. Подача теплоносителя начата с 10 октября. В течение первых дней техническим персоналом управляющих организаций города в круглосуточном режиме проводились регулировочные работы на внутридомовых сетях.

«При этом имели место случаи отсутствия отопления в жилых помещениях в момент пуска тепла, связанные с невозможностью доступа сотрудников УК к сбросным кранам, которые находятся на радиаторах отопления в квартирах на верхних этажах, так как собственники там не проживают. А также самовольная регулировка стояков отопления жителями, что приводило к разбалансировке системы отопления некоторых многоквартирных домов. На сегодняшний день регулировочные работы во внутридомовых сетях в целом завершены. Жители города обеспечиваются стабильным теплоснабжением», – сообщил Сергей Трубицин.

Для оперативного решения отдельных вопросов и обратной связи с населением города создана группа взаимодействия, в которую входят сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства города, представители управляющих компаний и депутатского корпуса. 25 октября глава города провел прямой эфир в социальной сети. Одним из основных вопросов стал пуск тепла.

«Обращение по данному направлению от жителей города не поступило», – заявил Сергей Трубицин.

Все источники централизованного теплоснабжения города (девять котельных МУП «Ливенские тепловые сети», одна котельная ООО «Газпром Теплоэнерго Орел» и Ливенская ТЭЦ) к началу отопительного сезона своевременно подготовлены к штатной работе. Администрация мониторит ситуацию. До 15 ноября Ливны планируют получить паспорт готовности. Документы в полном объеме представлены в Приокское управление Ростехнадзора, сообщил Сергей Трубицин.

ИА “Орелград”