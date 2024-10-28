В центре Орла поселилась лягушка из Африки

28.10.2024 | 12:30 Новости, Общество

Её заметили на набережной Оки.

Фото: newsorel.ru

Видео опубликовал портал «Орловские новости». Кадры прислал один из подписчиков.

На ролике видно, как необычное животное плавает у берега, на фоне многоэтажных домов, но неподалёку от зарослей растительности.

Природной территорией обитания этого вида земноводных считается Чёрная Африка (страны к югу от Сахары). Комфортная для этой лягушки температура воды — от 20 до 25 градусов. Поэтому скорее всего животное просто попало в воду из чьего-то аквариума.

Длина тела шпорцевой лягушки достигает восьми сантиметров. Известно 18 разновидностей данных земноводных.

ИА «Орелград»


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