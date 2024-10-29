Гарантии трудоустройства дали орловским инвалидам

Постановление об этом издало правительство региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории региона. Как следует из преамбулы документа, он разработан в целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. Порядок определяет механизм реализации на территории Орловской области специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости, установленных частью 1 статьи 20 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Гарантии даны по двум направлениям: организации сопровождаемой трудовой деятельности инвалидов трудоспособного возраста, в том числе на специальных рабочих местах, осуществляемой с помощью других лиц; предоставления инвалидам мер государственной поддержки в сфере занятости. Согласно документу, органы службы занятости населения Орловской области оказывают индивидуальную помощь инвалидам I и II групп трудоспособного возраста.

Меры господдержки предусматривают установление в организациях независимо от организационно-правовых форм квоты для приема на работу инвалидов, стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, создание инвалидам условий труда в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации или абилитации. Также документом предусмотрено создание условий для ведения инвалидами предпринимательской деятельности, организация их профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

По состоянию на 1 сентября 2024 года норма о квотировании рабочих мест для инвалидов распространялась на 837 работодателей Орловской области. Из них 552 работодателя имеют численность работников от 35 до 100 человек. Для них устанавливается квота для приема на работу инвалидов размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. Более 100 работников имеют 285 работодателей, квота для них составляет 4 процентов среднесписочной численности работников.

Стоит отметить, что 450 из вышеперечисленных работодателей являются организациями с государственным или муниципальным участием, 21 работодатель является индивидуальным предпринимателем. Неисполнение работодателем обязанности по созданию рабочих мест и отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влекут за собой административную ответственность.

При исчислении квоты в среднесписочную численность не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным по результатам специальной оценки условий труда. Информация и сведения о созданных для трудоустройства инвалидов рабочих местах представляются работодателями в органы службы занятости населения Орловской области.

ИА «Орелград»