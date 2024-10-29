С департамента образования взыскали неосновательное обогащение

Ведомство «хватило лишнего» при выполнении контракта.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Громвижн» из Москвы к департаменту образования Орловской области. Речь шла о взыскании 876 645 рублей неосновательного обогащения и 10 087 рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, выступил «Металлургический инвестиционный банк».

Как следует из материалов дела, между ООО «Громвижн» и департаментом образования Орловской области был заключен государственный контракт на поставку интерактивного комплекса с вычислительным блоком. Закупка осуществлялась в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование». В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту ООО «Громвижн» представило банковскую гарантию, выданную ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Согласно условиям указанной банковской гарантии, банк обязался выплатить в пользу бенефициара сумму в совокупности не превышающую 15 939 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту. Банковская гарантия являлась безотзывной. В ноябре 2023 года банк получил от департамента требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в размере 876 645 рублей и, в свою очередь, известил об этом компанию«Громвижн».

Требование департамента соответствовало условиям банковской гарантии. Банк перечислил указанную сумму. Затем «Громвижн» выполнило требование банка о возмещении суммы, уплаченной департаменту, то есть вернул банку указанную сумму. Но компания при этом посчитала, что получение департаментом денежных средств по банковской гарантии при наличии исполненных поставщиком обязательств по контракту является неосновательным обогащением.

Столичная фирма направила в департамент претензию о возврате неосновательного обогащения и об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами. Она была оставлена чиновниками без удовлетворения. Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд исковые требования удовлетворил. Как оказалось, департамент не с первого раза принял товар поставщика, поскольку в первом случае он не соответствовал условиям заключенного контракта. Затем москвичи поставили то, о чем договаривались и получили оплату в полном объеме. Но департамент решил фирму наказать за нарушение срока поставки товара. Была начислена пеня, которую поставщик тут же заплатил.

В дальнейшем департамент посчитал, что имеются основания для начисления поставщику еще и штрафа. Поэтому чиновники направили свое требование в банк. Суд фактически указал, что двойное наказание за один и тот же проступок законодательством не предусмотрено. Достаточно было одной пени, а штраф был уже лишним. В результате суд постановил взыскать с департамента образования 876 645 рублей неосновательного обогащения плюс проценты.

ИА «Орелград»