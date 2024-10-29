Орловцам выдадут субсидии на модернизацию ското-мест

Департамент сельского хозяйства объявил о проведении отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на реализацию ведомственного проекта «Развитие молочного скотоводства Орловской области». Заявки будут принимать в период с 28 октября по 20 ноября 2024 года. Результаты предоставления субсидий чиновники будут оценивать по количеству созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест, объемам сева многолетних кормовых культур, количеству приобретенного фермерами и индивидуальными предпринимателями товарного маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота и так далее.

По условиям, у участника отбора на едином налоговом счете задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты не должна превышать 30 тысяч рублей. Он не должен являться иностранным юридическим лицом, иноагентом, находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, а также организациям по искусственному осеменению. Победители отбора заключат соглашения с департаментом. Кроме того, они должны дать обязательства по достижению в году получения субсидии результата, установленного соглашением.

Размер субсидии каждый участник должен сам указать в своей заявке. Однако сумма должна быть экономически обоснованной. Для этого к заявке надо приложить справки о поголовье коров, производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за год, предшествующий году выплаты субсидии, платежные документы на приобретение оборудования и техники и тому подобное. Произведенные затраты должны быть документально подтверждены. Каждый участник отбора вправе отозвать поданную заявку до истечения установленного срока.

ИА «Орелград»