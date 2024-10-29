Географический диктант напишут в Орле

Приглашаются все желающие, но количество мест ограничено.

Орловское отделение Русского географического общества анонсировало проведение юбилейной X международной просветительской акции «Географический диктант». Ее цель заключается в популяризации культурного наследия России и формировании национальной идентичности общества. Достигают же ее организаторы через знакомство участников с уникальными особенностями нашей страны. Впервые акция прошла в 2015 году. В 2023 году диктант написали почти 609 тысяч человек, а за девять прошедших лет в ней приняли участие более 3,6 миллиона человек из 129 стран.

В Орле главная площадка для написания диктанта создана в Орловском государственном институте культуры. Мероприятие пройдет 16 ноября в 12:00 в конференц-зале вуза. Зарегистрироваться в качестве участника можно по электронной почте или лично через организатора по телефону, контакты можно найти на сайте ОГИК. Организаторы заранее предупреждают, что количество мест ограничено. Проход на мероприятие возможен только по спискам при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Площадка начнет свою работу в 11:00. Час уйдет на сбор и регистрацию участников, выдачу им бланков для написания диктанта. Затем пройдут викторина и инструктаж по заполнению бланков, а написание диктанта намечено на 12:15 – 13:00 часов. Текст прочтет режиссер трилогии «Путешествие по неизвестной ОРЛОВЩИНЕ», сериала «ГостиШКА», путешественник и краевед Евгений Григорьев.

По истечении отведенного времени бланки будут собраны, а участникам выдадут соответствующие свидетельства. «После написания диктанта состоится просмотр пилотной серии комедийного мини-сериала «ГостиШКА» и встреча с автором данного проекта, на которой можно будет задать Евгению любые интересующие вопросы», – отметили в Орловском государственном институте культуры.

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ИА «Орелград»