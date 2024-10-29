Орловские города получат деньги на развитие туризма

Область готова профинансировать 99 процентов их затрат.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию проектов по развитию общественных территорий. Акцент сделан на обустройстве туристских центров городов в соответствии с ранее утвержденным туристским кодом. Финансируются проекты по линии государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Согласно документу, «проект по развитию общественной территории муниципального образования» представляет собой комплекс мероприятий по реализации туристского кода центра города, оформляемый в альбом-презентацию в электронном виде. Туристский центр города – это часть территории муниципального образования, объединяющая в едином архитектурно-культурном пространстве основные туристские ресурсы. Проект должен содержать описание туристских функций, комплекса запланированных мероприятий и прогнозируемой туристской привлекательности.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению определен департамент по проектам развития территорий Орловской области. Он будет перечислять муниципалитетам субсидии из областного бюджета. Предусмотрено обязательное софинансирование, при этом предельный уровень софинансирования со стороны Орловской области установлен на уровне 99 процентов стоимости проекта. То есть, городу-получателю из своего бюджета в реализацию проекта надо вложить всего 1 процент денежных средств.

Перечень мероприятий, на которые разрешено тратить субсидии, достаточно широк. Так, средства можно направлять на обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков пешеходной туристской навигации, включая информационные цифровые терминалы, стенды и пилоны для демонстрации туристских карт и маршрутов. Можно тратить субсидии на оборудование архитектурной фасадной подсветки зданий, арт-объектов и скульптурных композиций, установку всепогодных вандалоустойчивых малых архитектурных стационарных форм, в том числе фотогеничных инсталляций и смотровых площадок и видовых точек с панорамными стационарными биноклями.

Также муниципалитеты получат деньги на проектирование и устройство арт-объектов, формирующих привлекательный облик для туристов и горожан, обустройство фотозон. Не забыли власти о безопасности и гигиене – «туристские» средства можно тратить на установку стоек экстренного вызова спецслужб и общественных санузлов для туристов и горожан с обеспечением беспрепятственного открытого доступа, выполненных в соответствии с единым утвержденным дизайном.

ИА «Орелград»