Капитально отремонтированный дом в Хотынце снова отремонтируют

Решение об этом принял суд по иску регоператора капремонта.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ремонт» обязали в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда выполнить работы по установке снегозадержания на кровле многоквартирного дома № 24 по улице Сергея Поматилова в поселке городского типа Хотынец. Само решение вынес арбитражный суд Орловской области, рассмотревший иск некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»).

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года по результатам электронного аукциона между НО «РФКР» и ООО «Строй-Ремонт» был заключен договор на проведение капитального ремонта общего имущества, а именно крыши в указанном выше многоквартирном доме. Работы по ремонту были выполнены в полном объеме и сданы подрядчиком по акту выполненных работ. Согласно договору гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки.

Подрядчик гарантировал своевременное участие в устранении недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, а также возмещение ущерба, причиненного в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору. Стороны предусмотрели, что если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения работ, то подрядчик обязан устранить их за свой счет.

В данном случае тревожный сигнал поступил от одного из жильцов указанного дома. В январе 2024 года он написал в компетентный орган, что «на крыше было деформировано снегозадержание». Из иска регоператора следует, что в марте 2024 года снегозадержание было демонтировано подрядной организацией, «новое снегозадержание установлено не было». А после демонтажа в профнастиле кровли образовались отверстия. Регоператор направил подрядчику претензию об устранении указанных недостатков, но подрядчик к устранению недостатков не приступил. Регоператор обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, и суд посчитал, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

ИА «Орелград»