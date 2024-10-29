Орловцы потратили на образование почти полмиллиарда рублей

Объемы оказания платных услуг населению оценили статистики.

По предварительным данным Орелстата, в августе 2024 года населению Орловской области было оказано платных услуг на общую сумму 4,338 миллиарда рублей, что составило 98,5 процента, в сопоставимых ценах, по отношению к августу предыдущего года. В среднегодовом измерении за период с января по август 2024 года включительно жителям региона было оказано платных услуг на сумму 34,4 миллиарда рублей, что на 2,3 процента превысило показатель аналогичного периода 2023 года.

Лидером стали коммунальные услуги, которых орловцам в августе было оказано на общую сумму 831,4 миллиона рублей. Далее следуют: бытовые услуги – 746,9 миллиона рублей, телекоммуникационные услуги – 572,5 миллиона рублей, услуги образования – 479,8 миллиона рублей, транспортные услуги – 476,1 миллиона рублей, медицинские услуги – 439,6 миллиона рублей, жилищные услуги – 308,7 миллиона рублей, туристские услуги – 106,6 миллиона рублей.

Наибольшую динамику по темпам развития получили услуги курьеров. В августе они были оказаны орловцам на общую сумму 1,5 миллиона рублей, но по сравнению с августом 2023 года их объем увеличился почти в 1,6 раза. На втором месте находятся услуги фитнес-центров и спортивных клубов – орловцы оставили в указанных заведениях в августе 2024 года 9,4 миллиона рублей, что почти на 17 процентов больше, чем было годом ранее.

Аналитики отмечают, что платные услуги, оказываемые населению Орловской области, составляют значительную часть регионального потребительского рынка. По оценке правительства региона, в 2024 году объем оказываемых населению услуг составит в целом 52,8 миллиарда рублей. В 2025 году прогнозируется прирост на уровне 10,3 процента в фактических ценах. В 2026 году объем платных услуг населению, по прогнозным данным, составит 62,8 миллиарда рублей, в 2027 году – 67,1 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»