Над Орловщиной нейтрализовали ещё один БПЛА

29.10.2024 | 11:15 Новости, СВО

Об этом сообщил губернатор.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Вражеский дрон сбили этой ночью. Андрей Клычков написал об этом в соцсетях.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. «Оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», – рассказал губернатор.

В Минобороны о новых БПЛА, сбитых над Орловщиной, пока не сообщали.

При этом накануне в небе над Орловской областью нейтрализовали шесть вражеских беспилотников. Во всех эпизодах, по словам губернатора, тоже обошлось без негативных последствий.

ИА «Орелград»


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