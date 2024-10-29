Над Орловщиной нейтрализовали ещё один БПЛА

Об этом сообщил губернатор.
Вражеский дрон сбили этой ночью. Андрей Клычков написал об этом в соцсетях.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. «Оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», – рассказал губернатор.
В Минобороны о новых БПЛА, сбитых над Орловщиной, пока не сообщали.
При этом накануне в небе над Орловской областью нейтрализовали шесть вражеских беспилотников. Во всех эпизодах, по словам губернатора, тоже обошлось без негативных последствий.
ИА «Орелград»