Над Орловщиной нейтрализовали ещё один БПЛА

Об этом сообщил губернатор.

Вражеский дрон сбили этой ночью. Андрей Клычков написал об этом в соцсетях.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. «Оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия», – рассказал губернатор.

В Минобороны о новых БПЛА, сбитых над Орловщиной, пока не сообщали.

При этом накануне в небе над Орловской областью нейтрализовали шесть вражеских беспилотников. Во всех эпизодах, по словам губернатора, тоже обошлось без негативных последствий.

ИА «Орелград»