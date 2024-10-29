СКР проверит законность работ в орловском монастыре

29.10.2024 | 11:01 Закон и порядок, Новости, Общество

Проверку поручил организовать глава ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: orel-eparhia.ru

Председатель Следственного комитета России заинтересовался ходом строительных и реставрационных работ в Троицком Рождества Богородицы Оптином женском монастыре, расположенном в Болхове.

Работы ведутся уже третье десятилетие. Контракт с исполнителем продлевался трижды. Как считает настоятельница монастыря, у организации просто не хватает мощностей для выполнения задания.

«Они зашли, ну и что? Два-три человека… Стены башни до сих пор делают, огромный объем грунта. Так и заявляют: то, что внутри, мы делать не будем. А там лестницы, башни жилые, печи. То есть у них нет своих рабочих, это беда многих мелких реставрационных контор», – рассказала игуменья Евфалия (Мастепанова) в эфире телеканала «Культура».

На данный момент Александр Бастрыкин поручил главе орловского управления СКР Петру Юдину организовать проверку федеральных бюджетных средств, израсходованных на работы, и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Точное время его постройки неизвестно. Так, известный историк и краевед Виктор Ливцов считает, что монастырь возвели после Андруссовского перемирия 1667-го года, которое привело к объединению России и Украины.

ИА «Орелград»


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