Орловский глава ответил на слухи о своём увольнении

29.10.2024 | 11:40 Новости, Политика

Андрей Клычков опроверг информацию.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор отреагировал на горячую тему во время последнего прямого эфира в социальных сетях. Клычков полностью отрицает такой вариант развития событий.

«Боюсь расстроить тех, кто об этом пишет. Никуда я не собираюсь. Знаете, меня уже восьмой год подряд куда-то отправляют. Я ещё с молодости помню, что есть такая закономерность: чем чаще кого-то куда отправляют, тем дольше никто никуда не уходит», – высказался он.

Информацию о возможной смене орловского губернатора предала огласке известная журналистка, бывший депутат областного совета Валентина Остроушко.

Также она утверждает, что должность мэра Орла вместо Юрия Парахина займёт Владимир Строев. Причём произойти эти перемены должны ещё до 15 ноября.

ИА «Орелград»


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