Наука и технологии на Орловщине пошли на спад

Наш регион занял невысокое место в общем рейтинге.

Рейтинг научного и технологического развития регионов составили специалисты «РИА Новости», опираясь на 19 показателей. За основу брали данные минувшего года.

Орловская область заняла 62 из 85 мест, набрав 27,28 балла. Это наиболее низкий показатель в Черноземье. Среди регионов ЦФО ниже оказалась только Костромская область.

По итогам 2022-го Орловщина находилась на 57 месте по стране. Таким образом наша область ухудшила свои позиции.

Высшие места в рейтинге заняли Москва (81,15), Петербург (70,99) и Татарстан (69,44). На последних строчках разместились Чечня (13,34), Еврейская автономная область (11,20) и Ингушетия (7,45).

Эксперты разделили показатели по четырём группам – «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Например, в первой группе факторов учитывалась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчёте на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в их общей численности, удельный вес численности высококвалифицированных работников в их общей численности и так далее.

ИА «Орелград»