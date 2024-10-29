Орловские полисы ОСАГО бьют рекорды по дешевизне

29.10.2024 | 18:00 Новости, Транспорт

Их средняя стоимость — одна из самых низких по стране.

Фото: ИА «Орелград»

К таким выводам пришли аналитики сервиса «Финуслуги», проанализировав данные за первые девять месяцев текущего года. В тройку регионов с наиболее низкой средней ценой ОСАГО вошла Орловщина.

Показатель составил 5453 рубля. Это самая низкая цена в Черноземье. В целом по стране цены на ОСАГО оказались ниже только в Белгородской и Костромской областях, а также в Забайкальском крае.

В среднем по России цена такой страховки составила 7215 рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года она снизилась на 4,2%.

Самые дорогие полисы продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

ИА «Орелград»


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