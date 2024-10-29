Орловщине не списали бюджетные долги

29.10.2024 | 16:27 Новости, Экономика

Наш регион не вошёл в число 25 «счастливцев».

Фото: ИА «Орелград»

Распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам утвердило федеральное правительство. Из регионов ЦФО повезло Белгородской, Курской, Тульской и Ярославской областям. В общей сложности, всем регионам простили долгов на 25,9 миллиарда рублей.

По каждому субъекту задолженность списывалась на сумму налоговых доходов, которые поступили в федеральный бюджет от реализации местных инвестпроектов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Правительство России».

Ранее, в феврале этого года, президент страны Владимир Путин предложил списать регионам две трети их долгов по бюджетным кредитам. Однако — с тем, чтобы субъекты направили аналогичные суммы на поддержку своих инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что в будущем году госдолг Орловской области должен сократиться более чем на один миллиард рублей.

ИА «Орелград»


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