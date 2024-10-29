Около 1300 правонарушений совершили иностранцы на Орловщине

Результаты миграционного контроля раскрыло Управление МВД России по Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление МВД России по Орловской области представило отчет о состоянии оперативной обстановки в регионе за 9 месяцев 2024 года. Среди прочего органы внутренних дел ведут контроль за миграционной ситуацией. Миграционные процессы в регионе, по мнению УМВД, характеризуются относительной стабильностью. Сотрудниками Управления по вопросам миграции за три прошедших квартала было проведено 309 контрольно-надзорных мероприятий.

В результате было выявлено 1362 административных правонарушения, связанных с несоблюдением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Ответственность за такие правонарушения предусмотрена целым рядом статьей КоАП РФ. В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области проведено 163 профилактических мероприятия.

В рамках предоставления государственных услуг сотрудниками Управления по вопросам миграции в отчетном периоде времени было УМВД обработано 156 867 обращений, в том числе через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) 27 964 обращения, через МФЦ – 54 555 обращений. Продолжена практика приема обращений жителей Орла и области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД (41-38-56). На него за девять месяцев было принято 772 сообщения, а на официальный сайт УМВД поступило 1460 обращений. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования.

Ранее в октябре в Орловской области обвинительный приговор получили двое иностранцев, которые оказались курьерами дистанционных мошенников. Летом прошлого года их по горячим следам задержали сотрудники мценской полиции. Как сообщила пресс-служба УМВД, в начале августа 2023 года в один день с разницей в несколько часов в МО МВД и «Мценский» обратились три местные жительницы, подавшие заявление на мошенников.

«Сначала гражданкам поступили телефонные звонки от неизвестных – им сообщили о том, что их родственники стали виновниками серьезных ДТП, – уточнили в пресс-службе УМВД. – Под предлогом урегулирования ситуации и освобождения родных от уголовной ответственности злоумышленники выманили у заявительниц крупные суммы – 510, 100 и 110 тысяч рублей. Данные деньги якобы предназначались потерпевшим сторонам, их нужно было передать человеку, который придет по месту жительства амчанок. Гражданки так и поступили».

Курьеры, граждане одной из стран СНГ, были задержаны, дела на них завели по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Подозреваемыми оказались мужчины 1997 и 1999 годов рождения, прибывшие на Орловщину из Тульской области. Деньги, полученные от местных жительниц, они перечислили через банкоматы своим подельниками счета, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения. Мценский районный суд признал иностранцев виновными и приговорил каждого из них к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные обжаловали приговор районного суда, но областным судом их жалобы были отклонены.

ИА «Орелград»