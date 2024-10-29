Уникальный фотоальбом о Судбищенской битве сдали в архив

Облархив пополнил изданием свой библиотечный фонд.

Государственный архив Орловской области сообщил о поступлении новых изданий, пополнивших его библиотечный фонд. Одним из них стал сборник «Федор Дмитриевич Крюков: возвращение к читателю». Он был издан АНО «Духовно-патриотический центр «Вятский Посад» и содержит материалы Всероссийской научной конференции: статьи, посвященные писателю, педагогу, государственному и общественному деятелю Федору Дмитриевичу Крюкову. В 1893-1905 годах Крюков работал в Орле учителем.

Второе издание, пополнившее фонды Госархива Орловской области, – уникальный фотоальбом «Судбищенская битва. История открытия поля сражения», изданный Орловским краеведческим музеем в типографии «Картуш». Как пояснили в госархиве, издание посвящено значимому событию русской истории – сражению при Судбищах, произошедшему в 1555 году между войсками боярина Ивана Васильевича Шереметева и крымского хана Девлет-Гирея.

«В 2021 году Судбищенское урочище раскрыло свои тайны, став центром масштабных исследований, которые подтвердили редкостную сохранность артефактов. Фотоальбом включает в себя уникальную фотолетопись археологических работ и артефакты, найденные на месте сражения», – говорят в архиве.

Презентован это фотоальбом был на открытии выставки «Судбищенская битва. История открытия поля сражения». Орловский краеведческий музей сообщал тогда, что альбом представляет собой и визуальный рассказ о важнейших находках и исследованиях, и глубокое погружение в историю нашей страны. На его страницах представлены редкие фотографии, каждый разворот – это «новая страница, наполненная историей, оживающей перед нашими глазами».

«Альбом содержит комментарии ведущих историков, археологов, общественных и государственных деятелей, что делает его ценным источником информации как для специалистов, так и для любителей истории, – отметили в музее. По данным областной администрации, на сегодня количество найденных на месте Судьбищенской битвы артефактов составляет около 5000 единиц, в том числе: наконечники стрел, копий, свинцовые пули, картечь, ядра.

«Помимо этого, археологи находили предметы походного и воинского снаряжения, в том числе фрагменты седел, подковы, а также монеты и нательные кресты, – сообщила пресс-служба губернатора. – В 2024 году Тульская археологическая экспедиция изучала берег оврага, на котором располагалась артиллерия войска Дивлет-Гирея и откуда вела обстрел русского лагеря. В числе находок тульских археологов оказалась уникальная массивная подкова на тягловую лошадь и пятивековая христианская реликвия – древний фрагмент креста, на котором читается образ раннехристианского великомученика Никиты Бесогона».

ИА «Орелград»