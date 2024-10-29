Жители Северного района пригласили Клычкова на сход

29.10.2024 | 10:39 Важное, ЖКХ, Новости

Орловцы заявили, что нуждаются в дополнительных выездах из микрорайонов.

Фото: vk.com/denis.ushakov83

Речь идёт о массиве домов, расположенных на улице Родзевича-Белевича и рядом. Это 6 и 8 микрорайоны Северного района Орла.

Здесь идёт активная застройка. Также стартовало строительство школы на 1225 мест. Однако выезд из жилого массива — только один, по улице Металлургов (через больницу Боткина).

Это категорически не устраивает часть местных жителей. Орловцы записали видеообращение к губернатору Клычкову и выложили его в соцсети.

Там граждане рассказали о своей проблеме и пригласили губернатора лично приехать на место, прогуляться по району и поговорить с жителями. Назначение конкретного времени для этого мероприятия орловцы оставили за Клычковым.

«Если Нас не услышит Клычков, то поедем в Москву, чтобы, наконец, решить данную проблему!» – заявили авторы обращения.

Орловцы предлагают два места для строительства новых выездов из микрорайонов. Это территория у дома по Бурова, 46, и между улицами Родзевича-Белевича и Маринченко. По словам авторов обращения, в первом случае уже есть готовый проект, а примерную стоимость строительства оценили в четверть миллиарда рублей.

Ранее мэрия Орла пыталась обязать компанию «Промжилстрой» построить дорогу у Бурова, 46, через суд, но решение вынесли не в пользу горадминистрации.

ИА «Орелград»


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