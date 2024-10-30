Колпнянский район купил стильный кроссовер и две «буханки»

30.10.2024 | 6:39 Экономика

Администрация муниципального образования Орловской области заключила два контракта.

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Поставщики определены в ходе электронных аукционов. Два УАЗ-220695-04 за 2 994 600 рублей поставит ООО «Финальянс». KAIYI X7 за 3 107 100 рублей – ООО «СКС». Для последней обновки потребовалось разрешение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. Рассчитаться администрация планирует в 2024 году за счет средств местного бюджета. Кроссовер должны поставить в течение двух недель, «буханки» – месяца.

ИА “Орелград”


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