Колпнянский район купил стильный кроссовер и две «буханки»

Администрация муниципального образования Орловской области заключила два контракта.

Поставщики определены в ходе электронных аукционов. Два УАЗ-220695-04 за 2 994 600 рублей поставит ООО «Финальянс». KAIYI X7 за 3 107 100 рублей – ООО «СКС». Для последней обновки потребовалось разрешение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара. Рассчитаться администрация планирует в 2024 году за счет средств местного бюджета. Кроссовер должны поставить в течение двух недель, «буханки» – месяца.

ИА “Орелград”