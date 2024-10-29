В Болхове определились с ценой ПСД на ремонт Деевского моста

Однако средства на её изготовление пока не найдены.

Вопрос всплыл в соцсетях во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Один из пользователей поинтересовался тем, как решается проблемный вопрос. Ему ответили с официального аккаунта местной администрации.

«По результатам полученных коммерческих предложений стоимость изготовления проектно-сметной документации на ремонт моста – ориентировочно 12 миллионов рублей. В настоящее время администрацией города ведется работа по изысканию денежных средств на изготовление ПСД», – пояснили представители муниципальных властей.

Деевский мост ведёт через реку Нугрь. Болховчане начали жаловаться на его состояние несколько месяцев назад. Известно, что по нему активно перемещаются школьники, а также родители с малолетними детьми в колясках.

Также объект имеет историческое значение. Мост упоминается в свидетельствах от 1618 года, когда Россия вела войну с Речью Посполитой.

ИА «Орелград»