Закон о запрете склонения к абортам рассмотрят во втором чтении

Вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета.

Депутаты Орловского облсовета на своем очередном заседании во втором чтении рассмотрят проект закона № 490-7 «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Орловской области». Первое чтение прошло два месяца назад, тогда было принято решение одобрить проект в целом и отправить на доработку. Впрочем, по сравнению с первым чтением редакция проекта закона не изменилась. Идея заключается в том, чтобы до принятия специального федерального закона запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности был установлен на территории Орловской области. Аналогичные законы уже приняты в ряде других регионов.

Под склонением к искусственному прерыванию беременности в проекте нового орловского закона понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины… к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, просьб, предложений, подкупа, обмана, убеждения, выдвижения требований». Склонением не будет считаться информирование беременной женщины врачом или родителем о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности, включенных в соответствующий государственный перечень.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Но в законодательстве пока нет четких правовых механизмов защиты женщин, находящихся в уязвимом состоянии беременности, от агрессивного давления, направленного на понуждение сделать аборт. А национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы ставит одной из целей снижение количества абортов, повышение уровня репродуктивной культуры населения.

«Отечественная наука никогда не утверждала, что аборт является безопасным вмешательством, напротив, осложнения после искусственного прерывания беременности подробно описаны, – говорится в пояснительной записке к проекту орловского закона. – Масштабные зарубежные исследования показывают, что искусственное прерывание беременности в целом является фактором, разрушающим здоровье женщины и повышающим смертность среди женщин даже через несколько лет после его проведения».

Авторы законопроекта приводят такие данные в обоснование своей позиции: было обнаружено, что у женщин, делавших аборты в первом триместре беременности, наблюдались значительно более высокие по сравнению с не прерывавшими беременность показатели смертности, причем на протяжении всего исследуемого периода, от полугода (84 процента) и вплоть до 10 лет (39 процентов).

Значительно выше оказалась смертность среди делавших аборт на поздних (после 12 недель) сроках, от 331 процента в первый год до 141 процента в течение 10 лет. Таким образом, искусственное прерывание беременности, особенно совершенное под принуждением, является физически и психологически травмирующим, опасным медицинским вмешательством, влекущим за собой ухудшение здоровья и качества жизни женщины.

В дополнение к вышеназванному проекту закона Орловской области разработан проект внесения поправок, предусматривающий установление административной ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности.

ИА «Орелград»