В Орле ждут дождя и снега

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре.

К нашему региону подходит североатлантический циклон. Атмосферные фронты перемещаются с запада на восток.

В ближайшее время погода в Орле и области несколько испортится. Синоптики ожидают умеренные дожди, а также мокрый снег.

Температуры при этом останутся в пределах климатических норм. Ветер также будет умеренным.

Конкретно в областном центре ближайшей ночью будет от нуля до + 2, завтра днём — от + 6 до + 8. В дневное время прогнозируются небольшие осадки.

В ночь на четверг в Орле будет теплее (от +3 до +5), пойдёт уже более значительный дождь, который днём снова станет небольшим. Дневные температуры останутся примерно прежними.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в областном центре опять похолодеет примерно до нуля. В тёмное время суток синоптики ждут небольшие осадки в виде дождя, мокрого и обычного снега. Днём температура вернётся к своим прежним значениям. Снега уже не будет, но дождь останется.

Ветер на протяжении этого периода будет дуть с запада со скоростью примерно до 7 метров в секунду ночью и до 13-14 метров в секунду днём.

ИА «Орелград»