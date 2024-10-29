В Орле осудили экс-руководителей ООО «АгроСнабжение»

Они похитили у граждан и организаций 36 миллионов рублей.

Дело рассматривал Северный районный суд города Орла. В мошенничестве и покушении на мошенничество обвинялись бывший директор ООО и его заместитель.

Как установил суд, данные лица, зная об ухудшении финансового состояния своей компании, заключали договоры с фермерами и сельхозорганизациями. «АгроСнабжение» бралось поставлять им соответствующую технику. Однако — только на словах.

Реально исполнять свои обязательства коммерсанты даже не планировали. Полученные таким образом средства оказались похищены. С января 2019-го по август 2020-го им удалось обмануть 15 фермеров и сельхозорганизаций — на общую сумму около 36 миллионов рублей.

Каждому из подсудимых дали по 4,5 года принудительных работ. 10% от заработка будет удерживаться в счёт государства. Также орловцев на два года лишили права заниматься предпринимательской деятельностью.

ИА «Орелград»