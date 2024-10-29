В Орле власти «перепутали» магазин со спорткомплексом

Возбуждено уголовное дело.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Надзорное ведомство обнародовало результаты проверки, проведённой в связи с сомнительным строительством на Приборостроительной, 78. Напомним, это «Академия бокса Эдуарда Трояновского», которая перевоплотилась в «Пятёрочку».

Ведомство установило, что в 2017 году городское Управление муниципального имущества и землепользования сдало в аренду ООО «Проект 102» земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров. Земля предоставлялась без торгов — именно для строительства спортивного комплекса для занятий боксом, причём за частный, а не за государственный счёт.

На участке построили здание. В декабре минувшего года Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области приняло его и ввело в эксплуатацию, причём именно как «спортивный комплекс». Затем «Проект 102» заключил свой договор с ООО «Агроторг» («Пятёрочка») и сдал постройку в аренду.

Фактически в здании размещается розничный магазин и идёт торговля. Кроме того, объект изначально не соответствует проектной документации и вообще не пригоден для занятий физкультурой и спортом.

На данный момент следственные органы возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Также прокуратура направила в Арбитражный суд области исковое заявление об оспаривании сделок, связанных с этим участком.

ИА «Орелград»