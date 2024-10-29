В Орле призвали ограничить оборот компьютерных игр

Вопрос включен в повестку дня ближайшего заседания облсовета.

Президиум Орловского облсовета народных депутатов утвердил повестку дня ближайшей сессии. Как сообщает пресс-служба парламента, среди прочего депутаты обсудят инициативу зампреда комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Юлии Мальфановой. Речь идет об обращении облсовета в Госдуму по вопросу разработки механизма, регулирующего вопросы ограничения оборота компьютерных игр, содержащих сцены насилия и жестокости.

«Как отметила Юлия Сергеевна, зависимость от компьютерных игр уже объявлена Всемирной организацией здравоохранения проблемой мирового масштаба, – уточняет пресс-служба облсовета. – Особенно остро влиянию компьютерных игр подвержена неокрепшая психика детей и подростков. В связи с этим на сегодняшний день главной задачей государства является ограждение детей от вредной и опасной информации, имеющей потенциальные риски для здоровья и развития подрастающего поколения».

Из текста обращения следует, что в последнее десятилетие индустрия компьютерных игр интенсивно развивается. Особо мощный толчок к развитию она получила во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, чему способствовали введенные тогда ограничения на перемещение. Авторы текста сетуют на отсутствие должного общественного и административного контроля данной сферы, что, по их мнению, приводит к все чаще возникающей психофизиологической зависимости геймеров, наиболее пагубно влияющей на физическое и психическое здоровье детей и подростков.

«Всемирная организация здравоохранения обновила Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем, – в их число вошла зависимость от видеоигр, которая в списке ВОЗ заняла место рядом с алкоголизмом и наркоманией, – говорится в тексте. – Чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит к сужению круга интересов несовершеннолетних, стремлению их к социальной изоляции, тяжелым формам депрессии, а иногда и к неконтролируемым всплескам агрессии и гнева».

В качестве примера в Орле приводят дикую историю, случившуюся в 2021 году в Казани, когда юноша устроил стрельбу в гимназии. Причиной этой и других подобных трагедий специалисты называют, в том числе, «постоянное участие подростков в компьютерных играх с кровавым и основанным на массовых убийствах сценарием». При этом родители зачастую отстают от информационной грамотности своего ребенка, не подозревая, какой опасности он подвергается, погружаясь в виртуальный мир.

Учитывая это, депутаты планируют обратиться в Госдуму с предложением о разработке на федеральном уровне механизма, регулирующего вопросы ограничения оборота компьютерных игр, содержащих сцены насилия и жестокости. По их мнению, сделать это надо «в целях обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья несовершеннолетних, а также профилактики совершения ими общественно опасных деяний».

ИА «Орелград»