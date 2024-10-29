В Орле отключат от горячей воды дом ребёнка и детсад

Мероприятия запланированы на завтра.

Об этом сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго». Отключения произойдут 30 октября с 10 до 14 часов.

Без услуги останутся Специализированный дом ребёнка «Центр «Маленькая страна» (улица Трудовых резервов, 34) и Детский сад №16 (улица Часовая, 37). В компании это объяснили необходимостью провести ремонт водоподогревателя.

Также горячую воду не будут получать жильцы домов по улицам Генерала Родина, 25, и Часовой, 33.

Кроме того, сегодня до 17 часов отключено отопление в зданияхъ на Андреева, 26 и 28 (филиал Россельхозцентра по нашей области), Ватной, 24 (Орловское областное управление инкассации), Федотовой, 18. Причиной являются ремонтные работы на теплосетях.

ИА «Орелград»