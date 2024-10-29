В Змиевке открыли памятник «Журавли»

Памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов установлен в сквере имени А. С. Жадова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В открытии принял участие губернатор Андрей Клычков, представители администрации области и района, ветераны СВО, трудовые коллективы организаций и предприятий района, учащиеся школ.

Монумент выполнен в виде гранитного постамента и художественной композиции «Журавли». Его изготовили за счет средств районного бюджета. Автор композиции – член Союза художников Юрий Черкесов.

Ранее установку памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов в сквере имени А. С. Жадова поддержали депутаты, воины-интернационалисты и жители Свердловского района. Работы по устройству основания выполнялись в рамках госпрограммы Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов».

Территорию у памятника тоже благоустроили – уложили брусчатку, установили бортовые камни, установили 6 скамеек и 6 урн для мусора, оборудовали 22 светильника уличного освещения.

ИА «Орелград»