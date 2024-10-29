В Орловской области появился первый «Почётный наставник»

Так называется новый ведомственный знак Министерства культуры России.

Накануне его торжественно вручили Светлане Гавдис, заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры. Вручение состоялось в рамках празднования юбилея педагога.

С новой наградой орловчанку поздравила министр культуры Ольга Любимова. Она направила в Орёл правительственную телеграмму.

Также Гавдис вручили Золотой знак ОГИК. Эту награду присудил учёный совет вуза.

Информацию сообщили в пресс-службе института.

ИА «Орелград»