В Орловской области появился первый «Почётный наставник»

29.10.2024 | 13:04 Культура, Новости

Так называется новый ведомственный знак Министерства культуры России.

Фото: ogik.ru

Накануне его торжественно вручили Светлане Гавдис, заведующей кафедрой режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры. Вручение состоялось в рамках празднования юбилея педагога.

С новой наградой орловчанку поздравила министр культуры Ольга Любимова. Она направила в Орёл правительственную телеграмму.

Также Гавдис вручили Золотой знак ОГИК. Эту награду присудил учёный совет вуза.

Информацию сообщили в пресс-службе института.

Фото: ogik.ru

ИА «Орелград»


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